Napoli, Polizia locale sequestra 1,5 mln di giocattoli potenzialmente pericolosi Responsabile ingrosso via Gianturco deferito all'autorità giudiziaria

La polizia locale di Napoli ha condotto un'attività anticontraffazione nel settore dei prodotti per l'infanzia. In un ingrosso situato in via Gianturco, gestito da un cittadino straniero, spiega una nota del Comune, "gli agenti dell'unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali hanno individuato un vasto assortimento di giocattoli contraffatti, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza, tra cui pupazzi, articoli elettronici per bambini e carte collezionabili di ultima generazione. I prodotti erano destinati a essere immessi sul mercato in vista delle festività natalizie".

Complessivamente sono stati sequestrati circa un milione e mezzo di pezzi, ritenuti "potenzialmente pericolosi per la salute dei più piccoli poiché realizzati senza rispettare gli standard previsti dalla normativa europea". Il responsabile dell'ingrosso è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per contraffazione, truffa ai danni dei consumatori e danneggiamento delle industrie nazionali.