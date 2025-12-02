E’ stato l’occhio elettronico dell’elicottero dei Carabinieri a scovare una costruzione abusiva sulla cima del promontorio di Punta Imperatore.
Siamo a Forio, isola d’Ischia. I militari notano una palazzina in costruzione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici. La pattuglia della stazione di Forio raccoglie la segnalazione dall’alto e interviene.
Denunciato il titolare dell’immobile, poi sequestrato. Tra le strutture un muro di cinta, una cucina esterna in muratura, un seminterrato, scale, un parcheggio e un deposito.
Ischia: abusivismo edilizio scovato grazie all'elicottero dei carabinieri
Denunciato un 33enne
Ischia.
