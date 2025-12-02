Ischia: abusivismo edilizio scovato grazie all'elicottero dei carabinieri Denunciato un 33enne

E’ stato l’occhio elettronico dell’elicottero dei Carabinieri a scovare una costruzione abusiva sulla cima del promontorio di Punta Imperatore.



Siamo a Forio, isola d’Ischia. I militari notano una palazzina in costruzione, in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici e sismici. La pattuglia della stazione di Forio raccoglie la segnalazione dall’alto e interviene.



Denunciato il titolare dell’immobile, poi sequestrato. Tra le strutture un muro di cinta, una cucina esterna in muratura, un seminterrato, scale, un parcheggio e un deposito.