Stufa in fiamme, ustionata un'intera famiglia: in ospedale anche un bimbo Madre, padre, figlio e nipote ricoverati per gravi ustioni: il dramma ad Arzano nel napoletano

Un'intera famiglia è rimasta ustionata in seguito ad una fiammata che si è sprigionata dalla stufa che era nell'abitazione. L'incidente è avvenuto in un appartamento in via don Luigi Sturzo, ad Arzano, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le fiamme sono partite da una stufa a bioetanolo e hanno investito moglie e marito, il figlio di sei anni e un nipote di 16, per poi raggiungere anche un tavolo e un divano. I quattro sono stati ricoverati negli ospedali Cardarelli e Santobono e non sono in pericolo di vita. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco.