Napoli, aggredisce l'ex moglie per strada, lei denuncia: arrestato dalla polizia ?49enne in manette

La Polizia di Stato ha eseguito un arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, bloccando un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, che aveva aggredito la sua ex moglie. L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una lite in corso tra un uomo e una donna in zona Borgo Sant'Antonio Abate. Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, impegnati nel controllo del territorio, si sono recati immediatamente sul posto.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato il 49enne all'interno dell'abitazione in evidente stato di agitazione. Dopo averlo riportato alla calma e condotto all'esterno, la situazione è degenerata nuovamente non appena l'uomo ha visto la donna rientrare in casa, ricominciando subito a inveire e minacciare.

La Testimonianza della Vittima

A quel punto, la vittima ha raccontato agli agenti quanto accaduto poco prima: l'ex marito l'aveva aggredita fisicamente mentre si stava recando al lavoro. La donna ha spiegato che l'aggressione era avvenuta in strada e che era riuscita a sottrarsi alla violenza e a fuggire solo grazie al provvidenziale intervento di alcuni colleghi, che l'avevano aiutata a mettersi in salvo e ad allertare le forze dell'ordine. Ha inoltre specificato che episodi di maltrattamenti fisici e verbali non erano nuovi, ma si erano già verificati in precedenti occasioni. Raccolti gli elementi necessari, e data la gravità dei fatti e la recidività dei comportamenti violenti, l'uomo è stato immediatamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto sottolinea l'attenzione delle forze dell'ordine verso i crimini domestici e la tutela delle vittime di violenza.