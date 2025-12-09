Napoli, vandalizzato il murale di Noemi in piazza Nazionale L'opera era stata dedicata alla bimba ferita in una sparatoria

È stato danneggiato a Napoli il murale dedicato a Noemi, la bambina che il 3 maggio 2019 rimase ferita nel corso di una sparatoria avvenuta in piazza Nazionale. Il murale che la ritrae, realizzato nell'area pedonale della piazza a poca distanza dal luogo del ferimento, è stato inaugurato il 15 maggio 2021. Nella serata di ieri il murale è stato deturpato con vernice spray e scritte offensive rivolte anche alla memoria di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nel 2024. Il prefetto di Napoli Michele di Bari esprime "ferma condanna per il nuovo atto vandalico e di inciviltà contro il murale dedicato alla piccola Noemi". Il prefetto parla di "un gesto vile e intollerabile, che offende l’intera comunità" e fa sapere di aver "immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo di tutta l’area interessata".