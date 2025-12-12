Sciopero: a Napoli stop Linea 1 metropolitana e due linee Funicolari Ferme Mergellina e Montesanto, resta regolare Chiaia

Il servizio della Linea 6 della metropolitana di Napoli "è attivo sulla tratta Mostra-Chiaia" e i treni "non effettuano la fermata alla stazione Municipio". Lo sottolinea Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli. Questa mattina, per effetto dello sciopero proclamato dalla Cgil, a Napoli sono ferme la Linea 1 della metropolitana e le due Funicolari di Mergellina e Montesanto, resta regolare il servizio della Funicolare di Chiaia.