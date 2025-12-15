Forio d'Ischia: Furto in un locale, la donna vede il ladro e chiama il 112 Manette per un 63enne di San Gennaro Vesuviano

A Forio i carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato per furto con destrezza un 63enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell’ordine.

Una turista 28enne della repubblica dominicana è in un locale a via Castellaccio in compagnia di alcune sue amiche. Le donne stanno bevendo un drink e sono sedute al tavolo.

L’uomo si avvicina e, approfittando di un momento di distrazione, afferra la borsa della 28enne appoggiata sulla spalliera della sedia e si allontana.

La donna, poco dopo comprende di essere stata derubata e nota l’uomo fuggire. Lo segue e contatta il 112. Pochi minuti e arriva la gazzella che raggiunge la vittima e blocca il 63enne.

La borsa con i documenti di identità e le carte di credito viene recuperata anche se manca il denaro dichiarato dalla vittima. Per l’arrestato 8 mesi di reclusione con pena sospesa.