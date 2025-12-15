Nuovo sciame sismico in corso nei campi Flegrei: scosse a ripetizione

Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei a partire dalle 7.47 di oggi, lunedì 15 dicembre.
Alla stessa ora è stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv un terremoto di magnitudo 1.9 a una profondità di 3 km, con epicentro nella zona del Monte Cigliano, nel comune di Pozzuoli, seguito alle 7.51 da una lieve scossa di magnitudo 1.1 nei pressi dell'Aeronautica Militare, sempre a Pozzuoli.
Situazione al momento monitorata. Non si registrano danni né disagi per la popolazione.