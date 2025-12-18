Quartieri spagnoli a Napoli: controlli della polizia Rimossi paletti, catena in acciaio e new jersey

La polizia con la collaborazione dei vigili urbani e la Napoli servizi ha effettuato un servizio straordinario di rimozione di paletti e materiale di risulta installati abusivamente sul suolo pubblico ai Qquartieri spagnoli e, nello specifico, in vico I e II Montesanto, vico Lungo San Matteo, vico Canale a Tavernapenta, vico Trinità degli Spagnoli, vico Cariati e nelle vie Croci Santa Lucia al Monte, Concezione a Montecalvario, Simonelli, del Formale, del Consiglio e strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno rimosso 72 paletti in metallo, 45 metri di catena in acciaio, un new jersey ed altro materiale posizionato abusivmente sul suolo pubblico.