Lei tenta di bussare al commissariato, lui la strattona e aggredisce: arrestato Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti del commissariato Secondigliano, presenti negli uffici di polizia, hanno notato dalla visione delle telecamere di video-sorveglianza il predetto che stava strattonando una donna mentre la stessa stava cercando di bussare al citofono del commissariato per chiedere aiuto.

I poliziotti, allertati anche da alcuni passanti che hanno soccorso la vittima, sono prontamente intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo in corso Secondigliano.

La donna ha raccontato agli operatori che, poco prima, era stata aggredita dall’ex-compagno, come già accaduto in precedenti occasioni, e di essersi recata presso gli uffici di polizia per chiedere aiuto, rincorsa dal prevenuto. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.