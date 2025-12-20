Castellammare, sorpreso ad abbandonare rifiuti speciali: denunciato Individuato grazie ad una denuncia social e al supporto del sistema di videosorveglianza

Dovrà rispondere del reato di abbandono di rifiuti un 50enne salernitano, già noto alle forze dell’ordine, che nelle scorse settimane a Castellammare di Stabia era intento a sversare illecitamente rifiuti e che è stato individuato grazie a un’attività mirata degli agenti della polizia municipale di Castellammare di Stabia.

L’operazione, condotta dal nucleo di polizia ambientale agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, si è avvalsa del supporto del sistema di videosorveglianza cittadina.

Le immagini hanno permesso di identificare il responsabile dell’abbandono illecito di una vasca da bagno, classificata come rifiuto speciale, e di bustoni contenenti materiale elettrico.

I rifiuti erano stati inizialmente segnalati da un cittadino attraverso un video pubblicato sui social network, con il quale veniva denunciato l’episodio. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, alla guida di un motocarro, aveva tentato in un primo momento di abbandonare i rifiuti nell’area dei binari della Ferrovia dello Stato in via Don Minzoni.

Accortosi di essere stato ripreso da un cittadino, aveva deciso di allontanarsi per poi abbandonare successivamente il materiale in Traversa Tavernola.

Nel corso dell’operazione il veicolo utilizzato per lo scarico illecito dei rifiuti è stato sottoposto a sequestro. Inoltre, il conducente è stato sanzionato poiché risultato sprovvisto di patente di guida.