Servizio antidroga a largo raggio nel nolano: un arresto Rinvenuta sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento

Gli agenti del commissariato di Nola, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato 24 persone, di cui 9 con precedenti e controllato 10 veicoli.

Inoltre, gli agenti hanno controllato l’abitazione di un 28enne nolano, dove hanno rinvenuto 29 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 17 grammi, 28 stecche di marijuana del peso di circa 55 grammi e 5 bustine contenenti circa 74 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 115 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.