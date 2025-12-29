Omicidio nel Napoletano, tre arresti dei Carabinieri Al Piano Napoli di Boscoreale l'11 febbraio 2024 fu ucciso Davide Fiorucci

Avrebbero fatto parte del commando di fuoco che la notte dell'11 febbraio dello scorso anno uccise, con una decina di colpi di arma da fuoco, il 29enne Davide Fiorucci nella zona del Piano Napoli a Boscoreale: tre persone sono state arrestate. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata: le accuse sono di omicidio premeditato e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso. Fiorucci fu raggiunto dal commando e centrato da più colpi di pistola nel corso della notte, mentre si trovava sotto la propria abitazione e stava rincasando. I primi a prestare soccorso furono alcuni familiari, che trasportarono l'uomo in ospedale, dove però non ci fu nulla da fare.