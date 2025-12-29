Terra fuochi: prefetto Napoli, diminuiscono incendi nel 2025 Denunciate 270 persone all'autorità giudiziaria

Sono in calo, con una "diminuzione tendenziale tra l'8 e il 10% gli incendi dolosi di rifiuti nell'area metropolitana. Lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari , tracciando un bilancio delle attivita' svolte nel 2025 e che parla di "17 arresti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto Terra dei fuochi". In particolare, nell'ambito delle attivita' di contrasto agli illeciti ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi, sono 231 le aziende - industriali, commerciali o agricole - sequestrate e ammontano a 5 milioni di euro le sanzioni amministrative. Inoltre, sono state denunciate 270 persone all'autorita' giudiziaria.