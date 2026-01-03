Droga: borsello con 376 dosi trovato in palazzina a Napoli Nel rione Connolo, area est della città

Ancora droga pronta per lo smercio in aree condominiali di palazzi a Napoli. I carabinieri hanno sequestrato sostanza stupefacente nel rione Connolo, nell'area orientale del capoluogo campano. Militari dell'Arma della compagnia di Poggioreale hanno rinvenuto 376 dosi custodite in un borsello trovato in una palazzina di via Claudio Miccoli. All'interno, 71 stecchette di hashish, 65 bustine di marijuana, 94 di cocaina e 146 di crack. Proseguono le indagini per individuare il pusher che l'avrebbe rivenduta.