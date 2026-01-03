Movida a Napoli, controlli forze ordine e Asl nella zona dei 'baretti' Controllate 14 attività commerciali;

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell'Asl Na 1, hanno effettuato controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio gli operatori hanno indentificato 49 persone e controllato 14 attività commerciali; ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 4 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienico sanitaria, per irregolarità del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4000 euro.

Ancora, sono stati sanzionati sette esercizi commerciali per mancata emissione degli scontrini fiscali e per mancata revisione del misuratore fiscale; infine, sono stati, altresì, sequestrati 45 chili di generi alimentari per la non conforme conservazione.