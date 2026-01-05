Ruba lo zaino ad una donna scaraventandola a terra: arrestato un uomo In manette un 36enne originario di El Salvador

La polizia ha arrestato un 36enne originario di El Salvador per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo, a bordo di uno scooter, il quale aveva asportato lo zaino ad una donna facendola cadere a terra per poi fuggire.

Gli operatori, prontamente intervenuti, dopo un breve inseguimento hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il malvivente trovandolo in possesso dello zaino precedentemente rubato.

Per tali motivi l’indagato è stato tratto arrestato e lo zaino con gli effetti personali restituito alla vittima.