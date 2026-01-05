Malviventi fanno esplodere postamat a Ottaviano: colpo a vuoto Dopo aver fatto esplodere l’atm dell’ufficio postale, non sono riusciti a portarlo via

Fanno esplodere il postamat a Ottaviano nel napoletano ma il colpo va a vuoto. E' accaduto alla 4 circa di questa notte. In via Luigi Carbone, sono giunti immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile di Torre Annunziata ma dei malviventi nessuna traccia.

Ad agire una banda composta da quattro cinque persone col volto coperto. Dopo aver fatto esplodere l’atm dell’ufficio postale, non sono riusciti a portarlo via. Non ci sono feriti. Indagini in corso da parte nucleo investigativo di Torre Annunziata e degli artificieri.