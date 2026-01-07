Bradisismo Campi Flegrei, "fermi lavori su vie di fuga e costoni, si acceleri" Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, sulle scosse registrate nell'area nelle ultime 48 ore

«Non ci sono stati danni o disagi, ma è ovvio che le scosse degli ultimi giorni alimentano la necessità di alzare l'attenzione rispetto a ciò che si sta facendo sul piano della messa in sicurezza del territorio». Così il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, all'Adnkronos, a proposito delle scosse registrate nell'area dei Campi Flegrei nelle ultime 48 ore, alcune anche superiori a magnitudo 3.

«Negli ultimi mesi segnaliamo il rallentamento dei processi di opere funzionali per rendere più sicuri i territori, si attende da mesi il decreto di finanziamento, annunciato e mai arrivato, per i lavori sulla riduzione della vulnerabilità delle scuole di Bacoli», aggiunge il sindaco.

«Lo stesso si può dire sulla messa in sicurezza dei costoni di Bacoli che affacciano sul mare, siamo lontani dall'avvio dei cantieri, anche se l'opera è stata finanziata, ma preoccupa anche la questione della viabilità, delle vie di fuga: non si è avviata neppure la progettazione, la situazione è ferma, speriamo si possa procedere molto più velocemente rispetto alle altre opere da farsi» contunua Della Ragione.

Il sindaco del comune flegreo affronta poi il tema trasporti, evidenziando che «da oltre un anno, a causa di disagi alla Cumana, interessata dalle scosse bradisismiche, ci vogliono 2-3 ore per raggiungere Bacoli e Monte di Procida partendo da Napoli e non sappiamo quando sarà riavviata la Circumflegrea, che è ferma da 15 anni».