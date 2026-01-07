Napoli, 17enne accoltellato per il cellulare: in manette tre minorenni L'episodio lo scorso 28 ottobre in via Don Bosco

Hanno 14 e 15 anni, i tre giovani accusati di aver accoltellato un 17enne per rapinarlo. I fatti sono verificati lo scorso 28 ottobre in via Don Bosco a Napoli. Stamattina, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di NAPOLI nei confronti di 3 minori (due 15enni e un 14enne) in quanto ritenuti gravemente indiziati in concorso tra loro del reato di tentata rapina. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all'esito di una attività d'indagine svolta dai carabinieri dopo l'aggressione ai danni di un 17enne. Grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all'escussione di alcuni testimoni, gli investigatori hanno ricostruito che quel giorno la vittima era stata aggredita con un coltello dai tre indagati allo scopo di sottrargli il cellulare.