Sant'Anastasia e Somma Vesuviana: carabinieri eseguono tre misure Ecco i provvedimenti

Controlli straordinari dei carabinieri nei comuni di Sant'Anastasia e Somma Vesuviana. Durante il servizio, I militari della compagnia di castello di Cisterna hanno eseguito tre misure restrittive.

Per un 74enne un anno e due mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per detenzione illegale di armi e ricettazione.

Un 45enne, invece, dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di detenzione domiciliare per una condanna definitiva per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.



Il terzo provvedimento ha riguardato: l’aggravamento di una precedente misura cautelare, con conseguente restrizione, nei confronti di una 40enne già sottoposta ai domiciliari.



Parallelamente all’esecuzione dei provvedimenti, i carabinieri hanno effettuato un’ampia attività di controllo su strada: sono state identificate 56 persone e ispezionati 53 veicoli. 50 le violazioni contestate, per sanzioni complessive di oltre 11mila euro. 4 i veicoli sequestrati.