Movida nel quartiere Vomero: sequestrati 160 kg di generi alimentari Controlli della polizia a Napoli nel fine settimana

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", personale della polizia di stato, con il supporto dei militari della guardia di finanza, polizia locale e Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 53 persone, di cui 8 con precedenti, controllato 16 veicoli e contestato 14 violazioni del codice della strada.

Inoltre, un uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 13.500 euro. Infine, sono stati sequestrati 160 kg di generi alimentari.