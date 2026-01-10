Maltempo a Napoli: paura al Vomero, volano persiane e alberi Tempesta di vento a Napoli: sfiorata la tragedia

Una violenta tempesta di vento si è abbattuta nelle ultime ore sulla città, trasformando le strade del quartiere collinare del Vomero in uno scenario di pericolo per passanti e automobilisti. Le forti raffiche hanno causato il distacco di infissi e l'abbattimento di alberi ad alto fusto, sfiorando la tragedia in più punti del quartiere.

L'episodio più inquietante è avvenuto in una delle arterie principali. Come mostrano le immagini ravvicinate dei serramenti sventrati, il vento ha letteralmente strappato una pesante persiana in legno verde dai cardini di un piano alto. L'infisso è precipitato violentemente sul selciato sottostante, frantumandosi a pochi metri dall'ingresso di un palazzo. Per pura coincidenza, nel momento dell'impatto non si trovavano pedoni nell'area di caduta. Le foto mostrano i resti del telaio e delle stecche di legno sparsi lungo la carreggiata in pietra, tra le auto e le moto parcheggiate, a testimonianza di un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Alberi abbattuti sulle auto in sosta

Non è andata meglio sul fronte del verde pubblico. La furia degli elementi ha spezzato un grosso albero, il cui tronco è piombato direttamente su una vettura bianca parcheggiata a bordo strada. Le immagini documentano l'entità del danno: i rami ancora carichi di foglie avvolgono completamente il veicolo, mentre il fusto appare spezzato di netto, evidenziando forse una fragilità pregressa della pianta colpita dalle raffiche.

Le autorità locali raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione a cornicioni, balconi e alberature. Il monitoraggio della Protezione Civile resta alto, poiché il vento continua a soffiare con intensità, rendendo instabili molte strutture leggere e rami già pericolanti.