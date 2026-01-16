Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra Mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 25 novembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Genova ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, egli dovrà espiare la pena di 4 anni, 6 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato e ricettazione, commessi tra il 2007 e il 2021 a Napoli, Impruneta, e Lavagna.