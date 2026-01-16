Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 130 persone Attività coordinata dalla questura di Napoli

Nell'ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, la polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato: 134 persone, di cui 37 con precedenti, e denunciate due persone di cui una per guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio, e l’altra per ricettazione, inoltre, altri due individui sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine, sono stati controllati 39 veicoli e contestate 3 violazioni del codice della strada.