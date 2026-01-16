Porta Capuana, controlli interforze: identificate oltre 130 persone

Attività coordinata dalla questura di Napoli

porta capuana controlli interforze identificate oltre 130 persone

Controllo straordinari del territorio

Napoli.  

Nell'ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, la polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato: 134 persone, di cui 37 con precedenti, e denunciate due persone di cui una per guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio, e l’altra per ricettazione, inoltre, altri due individui sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Infine, sono stati controllati 39 veicoli e contestate 3 violazioni del codice della strada.

Ultime Notizie