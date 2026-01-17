Casandrino: dieci violazioni al codice stradale e numerose sanzioni Servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Casandrino. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 155 persone, di cui 28 con precedenti, controllato 97 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 10 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 5.487 euro.