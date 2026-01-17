Ercolano: sorpreso a rovistare all’interno di alcune autovetture in sosta Manette ai polsi di un 21enne napoletano

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano per furto aggravato. Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gramsci ad Ercolano, hanno notato il giovane intento a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta e un altro uomo a bordo di un veicolo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il il 21enne trovandolo in possesso di alcuni attrezzi tra cui una chiave inglese che lo stesso aveva asportato da una delle autovetture.

Sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di due autovetture in sosta con il vetro frantumato e l’interno completamente a soqquadro; inoltre, entrambe erano prive della batteria.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato e gli attrezzi rinvenuti sono stati restituiti al legittimo proprietario.