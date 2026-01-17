Tentano di rubare il cellulare ad una turista: inseguiti dai falchi e arrestati Terrore per una donna in pieno centro a Napoli. Poco prima era stato rapinato un uomo sempre dai due

La polizia ha arrestato un 18enne e un 15enne, entrambi napoletani, per furto con strappo. I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato i due in questione, a bordo di uno scooter, mentre stavano tentando strappare il telefono cellulare ad una donna.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un inseguimento li hanno raggiunti e bloccati, in via Saverio Baldacchini, trovandoli in possesso di un altro telefono cellulare.

Dagli accertamenti eseguiti gli operatori hanno riscontrato che i sue, poco prima, lo avevano strappato dalle mani di un turista in via Duomo. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.