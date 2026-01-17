Lotta al consumo e spaccio di droga nei quartieri di Napoli: un arresto Manette della polizia ai polsi di un 27enne

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un motociclo con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 53 bustine di marjiuana del peso complessivo di circa 340 grammi e di 265 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.