Lotta al consumo e spaccio di droga nei quartieri di Napoli: un arresto

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato un motociclo con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 53 bustine di marjiuana del peso complessivo di circa 340 grammi e di 265 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.