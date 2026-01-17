Vicinanza: "Colpo alla banda dei motorini grazie a carabinieri e municipale" L'intervento del sindaco di Castellammare di Stabia

"Assestato un colpo alla 'banda dei motorini' che infesta Castellammare, grazie alla proficua collaborazione tra carabinieri e polizia municipale.

Il furto di scooter e di auto rappresenta infatti un tipo di reato che colpisce sia la singola vittima sia l’intera comunità.

Da sempre sostengo che la sicurezza è fondamentale e non ha colore politico, ma rappresenta una precondizione della convivenza civile.

Per questo voglio ringraziare i carabinieri e la polizia municipale per il lavoro svolto. Un’operazione che rappresenta, ancora una volta, la sinergia esistente tra le forze dell’ordine sul territorio, così come ci sollecita a fare il prefetto di Napoli, Michele di Bari" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia commentando l’operazione che ha portato all’arresto di due persone per furto.

L’azione congiunta dei carabinieri di Castellammare di Stabia e della polizia municipale, supportata anche dalla videosorveglianza cittadina, ha permesso infatti di sorprendere in flagranza due stabiesi mentre trasportavano a spinta uno scooter appena rubato verso un magazzino utilizzato come deposito.

I due, sono stati seguiti e bloccati dopo una violenta colluttazione; uno dei due era armato di coltello. All’interno del magazzino sono stati rinvenuti diversi scooter rubati nei giorni precedenti, poi restituiti ai legittimi proprietari.