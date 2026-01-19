Napoli, controlli a tappeto contro le strutture turistiche non a norma Verifiche degli agenti nella IV Municipalità: nel mirino abusi edilizi e irregolarità

Strutture extralberghiere nella IV Municipalità, controlli serrati della Polizia locale. L’intervento, che ha visto il pattugliamento capillare di aree a forte vocazione turistica come Corso Garibaldi, Vico Limoncello, Via San Gregorio Armeno e Via Purgatorio ad Arco, ha portato alla luce gravi irregolarità strutturali.

In diverse strutture ricettive sono stati accertati:

Soppalchi abusivi realizzati in assenza di titoli autorizzativi;

Altezze interne non a norma, tali da compromettere i requisiti minimi di abitabilità dei locali.

Per i responsabili è scattata la denuncia alla Procura.

L’operazione ha riguardato anche il settore del commercio alimentare. In Via Foria, gli agenti hanno proceduto al controllo di una salumeria, sprovvista di Scia Unica e Sanitaria. Per il titolare è scattata una multa da 8mila euro.