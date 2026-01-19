Napoli, controlli a tappeto contro le strutture turistiche non a norma

Strutture extralberghiere nella IV Municipalità, controlli serrati della Polizia locale. L’intervento, che ha visto il pattugliamento capillare di aree a forte vocazione turistica come Corso Garibaldi, Vico Limoncello, Via San Gregorio Armeno e Via Purgatorio ad Arco, ha portato alla luce gravi irregolarità strutturali.
In diverse strutture ricettive sono stati accertati:
- Soppalchi abusivi realizzati in assenza di titoli autorizzativi;
- Altezze interne non a norma, tali da compromettere i requisiti minimi di abitabilità dei locali.
Per i responsabili è scattata la denuncia alla Procura.
L’operazione ha riguardato anche il settore del commercio alimentare. In Via Foria, gli agenti hanno proceduto al controllo di una salumeria, sprovvista di Scia Unica e Sanitaria. Per il titolare è scattata una multa da 8mila euro.