Napoli: sanzionate diverse attività commerciali e sequestrati alimenti

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato, e nello specifico dei commissariati Decumani, Pianura e Vasto-Arenaccia, i militari della guardia di finanza, personale della polizia locale, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel centro storico.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 91 persone e controllato 22 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 9 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata emissione degli scontrini fiscali e per mancanza del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare), elevando sanzioni per un totale complessivo di circa 10.000 euro.
Infine, è stata disposta la sospensione di due attività commerciali a causa delle condizioni igienico-sanitarie e sono stati, altresì, sequestrati circa 130 kg di alimenti.