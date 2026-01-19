Pozzuoli, guida in stato di ebbrezza: controlli della polizia Tre persone risultate positive al test della droga

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice, finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

In particolare, gli agenti del commissariato di Pozzuoli, con il supporto di operatori della polizia stradale e dell’ufficio sanitario, e con l’ausilio di personale della polizia municipale, hanno identificato complessivamente 125 persone, di cui 49 con l’utilizzo del precursore alcol e droga; tre di esse sono risultate positive al test della droga.

Ancora, gli operatori hanno controllato 82 veicoli, contestato 19 violazioni del Codice della Strada, e ritirato 3 patenti di guida.