Sorpreso in casa con droga e armi: nei guai un ventenne napoletano Controlli da parte degli agenti del commissariato Dante

La polizia ha arrestato un 20enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento.

Gli agenti del commissariato Dante, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell'uomo dove hanno rinvenuto 2 barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 210 grammi, un involucro contenente hashish per un peso complessivo di circa 110 grammi, una busta contenente cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.870 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Browning rifornita con 9 cartucce calibro 9, una scatola contenente 35 cartucce dello stesso calibro, un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) e 2 telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.