Colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente: scattano le denunce La scoperrta dei carabinieri a Napoli

Lo scandalo delle colonnine. Scoperto un garage in piazza degli artisti a Napolo con un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il blitz dei carabinieri alla stazione Vomero.

I fatti: Nel corso di una ispezione nei locali dell’autorimessa, i militari, col supporto della polizia locale, hanno rilevato che l’energia che illuminava il garage era prelevata direttamente dalla rete pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi.



Agganciate abusivamente anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti pagavano una quota aggiuntiva



Per i tre titolari, denunciati, non solo corrente gratuita ma anche un guadagno doppiamente illecito. Dal sopralluogo è emerso, inoltre, che tutta la struttura fosse senza scia e non avesse un’insegna autorizzata, un passo carrabile. 1770 euro il bilancio delle sanzioni e naturalmente, attività sospesa.