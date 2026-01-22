Concessioni demaniali marittime, recuperati oltre 3 milioni nei porti campani L'indagine di Corte dei Conti e Guardia di finanza: messa in mora per oltre 400 operatori

Concessioni demaniali marittime: i gestori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare non hanno versato somme per 3 milioni di euro. E’ quanto emerge nell’indagine coordinata dalla Corte dei Conti della Campania e condotta dalla Guardia di finanza

Al setaccio le Concessioni demaniali marittime rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in particolare il versamento dell’addizionale regionale.

I magistrati contabili Gianluca Braghó e Davide Vitale hanno recuperato finora oltre 2 milioni di euro dopo gli accertamenti del Nucleo Pef delle fiamme gialle di Napoli: messi in mora ben 422 concessionari inadempienti.