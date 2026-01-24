Carcere Poggioreale: intercettato ancora un drone con droga e telefonini Sinappe: "Fenomeno grave e persistente"

Un drone con a bordo hashish, telefoni cellulari e altro materiale illecito, atterrato nei passeggi del carcere partenopeo G. Salvia di Poggioreale (coordinato dalla direttrice Giulia Russo) è stato intercettato e bloccato dalla polizia penitenziaria.

Secondo Vincenzo Santoriello, segretario generale aggiunto del Sinappe, "l'operazione dimostra l'alto livello di professionalità degli agenti, capaci di contrastare la criminalità organizzata anche in condizioni operative critiche, segnate da carenza di personale e strumenti".

Quello dei droni, ricorda Santoriello, "è un fenomeno grave e persistente che richiede interventi immediati per garantire la sicurezza dei penitenziari e del personale che vi opera quotidianamente".

Negli ultimi due mesi del 2025, infatti, nel carcere di Poggioreale sono stati sequestrati 200 cellulari, 9 chili di droga e intercettati ben 30 droni.

"Il sindacato ringrazia il personale in servizio e auspica rafforzamento degli organici e utilizzo di tecnologie idonee, fondamentali per prevenire possibili gravi eventi critici all'interno degli istituti", conclude il segretario generale aggiunto Vincenzo Santoriello.