Sant’Anastasia, guida sicura: contestate 10 violazioni del codice della strada Il bilancio dei controlli della polizia

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio e a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Ponticelli, con la collaborazione di personale della polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Sant’Anastasia, dove hanno identificato complessivamente 60 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e contestato 10 violazioni del codice della strada.