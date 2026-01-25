Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli, ferito un 22enne Ancora violenza armata nel centro storico di Napoli: colpi esplosi in strada

La sparatoria nel cuore dei Quartieri. Ancora spari nel centro di Napoli, ancora un giovane ferito. È successo nella notte ai Quartieri Spagnoli, dove un 22enne è stato colpito da un proiettile durante una sparatoria avvenuta in strada. I carabinieri intervenuti sul posto hanno rinvenuto dieci bossoli di pistola in via Santa Maria Ogni Bene, un dettaglio che rafforza l’ipotesi di una stesa o, comunque, di un’azione intimidatoria.

Il ferimento e i soccorsi

Il giovane è stato soccorso e trasportato all’Ospedale Pellegrini, dove i sanitari hanno estratto il proiettile dal gluteo. Dopo le cure è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme.

Le indagini

Gli investigatori stanno valutando la posizione del 22enne e la dinamica dell’accaduto. Non è escluso che il ragazzo possa essere stato colpito di rimbalzo, ma su questo punto gli accertamenti sono ancora in corso. L’assenza di un obiettivo preciso e il numero di colpi esplosi fanno propendere per un messaggio intimidatorio piuttosto che per un agguato mirato.

Una scia che continua

L’episodio riaccende i riflettori su una sequenza di sparatorie che negli ultimi mesi hanno insanguinato diverse zone della città. Solo pochi giorni fa, nel rione Sanità, due giovani erano rimasti feriti: un 19enne in modo grave e un 20enne colpito a un braccio. A settembre, ancora ai Quartieri Spagnoli, altri due ragazzi erano stati raggiunti dai proiettili nella notte, un 22enne all’addome e un 17enne alle gambe.