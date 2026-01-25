Tenta di rapinare cellulare ad una turista: arrestato dalla Polizia locale

Tenta di rapinare una turista nella zona di Porta Capuana, 29enne napoletano arrestato dagli agenti della Polizia locale.
L’uomo è entrato in azione nei pressi dello storico varco cittadino, puntando il telefono cellulare di una turista. L’intervento immediato degli agenti ha però evitato il peggio.
L'indagato ha provato a sfuggire all'arresto aggredendo fisicamente gli uomini in divisa, che sono però riusciti a bloccarlo e a condurlo al comando.
Il 29enne, pluripregiudicato, era ai domiciliari. Nei suoi confronti è scattato l'arresto con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.