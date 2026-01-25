Tenta di rapinare cellulare ad una turista: arrestato dalla Polizia locale Nel mirino degli agenti un 29enne della città che poi ha aggredito gli uomini in divisa

Tenta di rapinare una turista nella zona di Porta Capuana, 29enne napoletano arrestato dagli agenti della Polizia locale.

L’uomo è entrato in azione nei pressi dello storico varco cittadino, puntando il telefono cellulare di una turista. L’intervento immediato degli agenti ha però evitato il peggio.

L'indagato ha provato a sfuggire all'arresto aggredendo fisicamente gli uomini in divisa, che sono però riusciti a bloccarlo e a condurlo al comando.

Il 29enne, pluripregiudicato, era ai domiciliari. Nei suoi confronti è scattato l'arresto con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.