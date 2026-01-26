Calci, sputi in faccia e tentativi di strangolamento: arrestato ex marito Il calvario di una donna e la fine di un incubo grazie ai carabinieri

Ancora un squallida storia di violenza in Campania. Ancora un femminicidio scongiurato. Aveva voluto dimenticare quei calci, gli sputi in faccia e anche le mani al collo. Aveva preferito metterci una pietra sopra e non aveva detto nulla a nessuno sperando potesse essere l’ultimo episodio di violenza ma come sempre accade, la situazione è precipitata.



Siamo a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena. La donna in questione ha 54 anni e il suo ex marito, che di anni ne ha 58, non vuole saperne di lasciarla stare.



L’ultimo episodio di efferata violenza è avvenuto durante l’ultima discussione, lo scorso 23 gennaio. In quel caso l’uomo prende a calci ripetutamente la vittima, le sputa più volte al volto e le stringe le mani al collo come per strangolarla per poi miracolosamente fermarsi.

La donna non lo denuncia. Da quel momento inizia il vero calvario.



Il 58enne tempesta di chiamate la vittima. Minacce e offese come se piovesse. L’uomo si apposta continuamente sotto casa della ex che si sente segregata.

Messaggi vocali con minacce di morte che arrivano anche alle amiche della donna. Fortunatamente questo fa sì che le amiche facciano cerchio intorno alla 54enne che si decide a denunciare. E’ domenica – puntualmente succede nei giorni di festa e statisticamente questo non è un caso e la donna entra nella caserma dei carabinieri di Capodimonte. I militari accolgono la vittima nella “stanza tutta per se” dove racconta tutto.

La vicenda viene monitorata dal magistrato della Procura di Napoli. I carabinieri rintracciano e arrestano l’uomo per stalking e maltrattamenti in famiglia. Il 58enne è ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.