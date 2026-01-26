VIDEO | Cani rinchiusi in gabbie anguste tra rifiuti ed escrementi: blitz Gdf Denunciato un 25enne: soccorsi 43 animali di piccola taglia in condizioni pessime

Spazi ristretti, rifiuti, scarti alimentari ed escrementi: un vero e proprio incubo per 43 cani in gabbia. La Guardia di finanza del comando provinciale di Napoli ha denunciato un 25enne, titolare di un allevamento di animali di piccola taglia completamente abusivo.

Il canile lager è stato scoperto dai finanzieri della compagnia di Portici, ad Ercolano: dietro le sbarr metalliche barboncini, maltesi e spitz, alcuni privi del microchip, allevati in pessime condizioni igienico-sanitarie, come rilevato da personale della ASL Napoli 3 Sud.

I finanzieri hanno anche trovato due carcasse di animali, in un sacco nell'immondizia.

Il commercio clandestino avrebbe fruttato un giro d'affari di oltre 50 mila euro, considerando la richiesta sul mercato nazionale per cani di piccola taglia di razza pregiata.

Il gestore dell'allevamento, un 25enne, completamente sprovvisto di autorizzazioni, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati messi sotto custodia giudiziale.