Pozzuoli, Licola e Monteruscello: dodici denunce dei carabinieri, 2 sono minori Sono 84 le persone identificate e 36 i veicoli controllati per un totale di 13 violazioni

Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, Licola e a Monteruscello.

Un’operazione che si è conclusa con 12 persone denunciate tra cui anche due 16enni. Sono 84 le persone identificate e 36 i veicoli controllati per un totale di 13 violazioni al codice della strada e 4 mezzi sequestrati.



Durante i controlli al codice della strada i carabinieri hanno denunciato un 18enne. Il ragazzo fermato in zona Arco Felice deve rispondere di minaccia e oltraggio.

Un 40enne di Giugliano, invece, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga 50 centimetri. L’arma è stata sequestrata.

Tutti alla guida senza patente: due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi alla guida dei loro scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio, stessa sorte per un 18enne e due uomini di 33 anni.

Un 35enne, un 18enne e un 46enne si sono rifiutati di effettuare l’alcol test.

Tra i denunciati ci sono anche un parcheggiatore abusivo di 54 anni e un 36enne georgiano irregolare sul territorio nazionale.

Sette ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga tra cocaina, hashish e marijuana.