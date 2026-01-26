Dai Quartieri Spagnoli a Bagnoli: multe per migliaia di euro ai locali Movida fuorilegge e decoro: blitz congiunto con i carabinieri nel centro storico e l'area flegrea

Rispetto delle norme amministrative, tutela del decoro urbano e sicurezza nelle zone della movida: prosegue l'attività di controllo da parte della Polizia municipale di Napoli. Con il supporto dei carabinieri, controlli serrati nel centro storico fino all'area flegrea.

Quartieri Spagnoli e Centro Storico

Qui l'attività di vigili e carabinieri si è concentrata su vico Lungo Gelso, vico Tre Regine e vico Due Porte a Toledo: 14 le violazioni amministrative per un valore complessivo di circa 16mila euro. Tra le irregolarità più gravi riscontrate figurano:

Occupazione abusiva di suolo pubblico;

Emissione di musica e installazione di cavi luminosi senza autorizzazione;

Somministrazione di alimenti e bevande priva di titoli legali;

Installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.

Controlli analoghi anche a Calata Trinità Maggiore, via San Sebastiano e vico San Giovanni, dove sono scattate sanzioni per l’assenza del nulla osta di impatto acustico e per la somministrazione di alcolici oltre le 3 del mattino.

Verifiche a Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli

Sul fronte occidentale, il personale delle Unità Operative Fuorigrotta e Soccavo ha monitorato i locali della movida per verificare il rispetto degli orari di chiusura e i divieti di vendita di alcolici. A Bagnoli sono stati sanzionati 4 locali per un totale di 11 infrazioni, tra cui: