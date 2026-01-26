Dai Quartieri Spagnoli a Bagnoli: multe per migliaia di euro ai locali

Rispetto delle norme amministrative, tutela del decoro urbano e sicurezza nelle zone della movida: prosegue l'attività di controllo da parte della Polizia municipale di Napoli. Con il supporto dei carabinieri, controlli serrati nel centro storico fino all'area flegrea.
Quartieri Spagnoli e Centro Storico
Qui l'attività di vigili e carabinieri si è concentrata su vico Lungo Gelso, vico Tre Regine e vico Due Porte a Toledo: 14 le violazioni amministrative per un valore complessivo di circa 16mila euro. Tra le irregolarità più gravi riscontrate figurano:
- Occupazione abusiva di suolo pubblico;
- Emissione di musica e installazione di cavi luminosi senza autorizzazione;
- Somministrazione di alimenti e bevande priva di titoli legali;
- Installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.
Controlli analoghi anche a Calata Trinità Maggiore, via San Sebastiano e vico San Giovanni, dove sono scattate sanzioni per l’assenza del nulla osta di impatto acustico e per la somministrazione di alcolici oltre le 3 del mattino.
Verifiche a Fuorigrotta, Soccavo e Bagnoli
Sul fronte occidentale, il personale delle Unità Operative Fuorigrotta e Soccavo ha monitorato i locali della movida per verificare il rispetto degli orari di chiusura e i divieti di vendita di alcolici. A Bagnoli sono stati sanzionati 4 locali per un totale di 11 infrazioni, tra cui:
- Mancanza di SCIA per insegne pubblicitarie e tende;
- Assenza delle tabelle obbligatorie con l'elenco degli alcolici e i relativi tassi alcolemici;
- Mancata messa a disposizione dell’etilometro per i clienti.