Morto Sabatino Santangelo, fu vicesindaco di Napoli Anche presidente di Bagnolifutura

È morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, aveva 89 anni. Santangelo è stato vicesindaco di Napoli dal 2006 al 2011 nella giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. È stato inoltre presidente della società Bagnolifutura, società di trasformazione urbana incaricata di riqualificare l'area ex Italsider di Bagnoli.

"Un giurista straordinario che ha creduto nel valore della formazione, un galantuomo che ha dato tanto alle istituzioni: Napoli deve moltissimo a Tino Santangelo, alla sua dedizione per la cosa pubblica e alla sua visione civica di cui anche oggi abbiamo bisogno", commenta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.