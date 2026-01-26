Pomigliano, furti nelle ville: il Prefetto intensifica i controlli Nel prossimo Comitato si valuta l'istituzione di zona rossa in alcune zone del vesuviano

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari ha disposto l'immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio di Pomigliano d'Arco da parte delle forze dell'ordine. La decisione è arrivata in seguito all'episodio di un furto verificatosi la scorsa notte ai danni di due anziani all'interno di una villetta del centro cittadino del comune dell'hinterland vesuviano.

Resta alta, fanno sapere dalla prefettura, l'attenzione sull'area di interesse, in particolare per prevenire fenomeni di criminalità predatoria, così come disposto in seno ai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltisi proprio a Pomigliano il 9 gennaio scorso, nonché presso il Palazzo di Governo il 23 gennaio, al fine di aumentare la sicurezza e la vivibilità del contesto e contribuire in maniera tangibile alla percezione di sicurezza dei cittadini. La situazione della criminalità presso il comune di Pomigliano d'Arco e le misure da adottare, tra cui l'istituzione di "zone rosse" nei quartieri maggiormente a rischio di episodi di delinquenza e degrado, saranno altresì oggetto di un prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica programmato presso la Prefettura.