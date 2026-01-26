Prefetto a Casoria per il Coc sull'emergenza: incontro con gli sfollati Sindaco: "Istituzioni sempre vicine, in campo ogni energia possibile"

"In un momento così delicato, la presenza del prefetto Michele Di Bari al Cco è stata una testimonianza concreta di attenzione e sostegno verso Casoria e verso le famiglie colpite dall’emergenza di via Cavour".

Lo dichiara il sindaco Raffaele Bene, al termine della riunione operativa svoltasi in serata.

Accanto al prefetto erano presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del comune di Casoria, oltre all’assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta e alla consigliera regionale Elena Vignati.

"Insieme - spiega il primo cittadino - abbiamo analizzato gli sviluppi della situazione e incontrato i rappresentanti del comitato dei cittadini. È stato un confronto serio e costruttivo fondato sull’ascolto e sulla volontà condivisa anche dal Prefetto di non lasciare indietro nessuno".

Nel corso della stessa giornata, l’amministrazione comunale è intervenuta anche per garantire assistenza a 19 persone in via padre Ludovico, vico VII, a seguito della segnalazione di una crepa in un edificio.

"Anche se non si tratta di una criticità legata all’emergenza di via Cavour - sottolinea Bene - abbiamo deciso di intervenire immediatamente.

Sono ore difficili per la nostra comunità - aggiunge - ma Casoria non è sola. La vicinanza del prefetto Di Bari, il supporto della regione Campania, la presenza costante dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari rappresentano una rete solida di protezione per chi sta vivendo giorni di grande paura e incertezza.

Continueremo a lavorare senza sosta - conclude il sindaco - per garantire sicurezza, assistenza e un futuro più sereno alla nostra città. Stiamo mettendo in campo ogni energia possibile".