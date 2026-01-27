Carabinieri scoprono asilo nido abusivo a Napoli: sequestrato Controlli anche a locali e attività commerciali

Un asilo nido abusivo con all'interno 14 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. E' la scoperta fatta dai carabinieri della compagnia Poggioreale a Napoli. E' successo in via Guidone. Qui è emersa una grave criticità che coinvolge i più piccoli.

I militari hanno denunciato per esercizio abusivo della professione la titolare dell’attività e la sua socia operatrice. Impiegate a nero anche altre due operatrici.

I carabinieri hanno constatato che l’attività di asilo veniva svolta in assenza di alcuna autorizzazione né titolo abilitativo alla professione. La struttura è stata alla fine sequestrata e chiusa. Per l’imprenditrice anche una sanzione di 16mila euro.

Controlli anche nei locali e attività commerciali del territorio partenopeo. Prima tappa l’area est della città. Nel mirino dei militaro anche i centri scommesse di via delle Repubbliche Marinare, di via Nuova Poggioreale e di viale Regina Margherita. Elevate sanzioni pari a 44mila euro. Trovato un lavoratore in nero e constatata anche l’assenza delle targhette con all’interno consigli e regolamenti previsti dalla Legge. Per tutti e 3 gli esercizi commerciali è stata fatta richiesta di sospensione all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli