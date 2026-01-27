Droga: sequestrati 14 chili nell'appartamento del sorvegliato speciale 48enne arrestato dai carabinieri

E’ stato il fiuto dei cani del nucleo cinofili di Sarno a scovare un carico di droga nell’appartamento di un sorvegliato speciale.

Si tratta di un 48enne di Mugnano, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri della sezione operativa di Marano.

E' stato trovato in strada, nel mercato ortofrutticolo di Melito, in violazione dell’obbligo soggiorno nel comune di Mugnano, misura abbinata alla sorveglianza speciale.

Perquisita la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 8 chili e 300 grammi di marijuana, conservati in grossi bustoni di plastica. E ancora 6 chili di hashish, divisi in panetti da tagliare.

Un carico notevole che avrebbe inondato la provincia a nord di Napoli. Per il 48enne sono scattate le manette. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.