Napoli, controlli dei carabinieri: due arresti e una persona denunciata Guida sicura: 17 sanzioni al codice della strada

Servizi straordinari per i carabinieri nella zona di Poggioreale e vie limitrofe. Identificate 91 persone di cui 36 già noti alle forze dell’ordine e controllati 46 veicoli per 17 sanzioni al codice della strada, è stato arrestato un 24enne.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale hanno fermato l’uomo, di Casoria e già noto alle forze dell’ordine a via Stadera.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi tra cocaina e hashish per un totale di 20 grammi. Sequestrata anche la somma di 420 euro ritenuti provento del reato. Droga e soldi erano tutti nascosti in un borsello.

Arrestato anche un 55enne di Ponticelli. L’uomo deve espiare la pena di 4 anni e 4 mesi reclusione in carcere su disposizione dell'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Milano.

Denunciato per evasione un 53enne residente a vico Molino dell’Inferno trovato all’esterno della sua abitazione nonostante fosse sottoposto a misura restrittiva. Segnalati, infine, 7 assuntori di sostanza stupefacente.